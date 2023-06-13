Во Франции разоблачили масштабную кампанию по дезинформации о войне России в Украине

13 июня, 23:19
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Владимир Путин на пропагандистском телеканале Россия-1 (Фото:Путин на пропагандистском телеканале Россия-1)

Владимир Путин на пропагандистском телеканале Россия-1 (Фото:Путин на пропагандистском телеканале Россия-1)

Министерство иностранных дел Франции заявило о разоблачении масштабной схемы, распространяющей дезинформацию о войне России против Украины.

Об этом сообщает CNN.

В отчете Службы надзора и защиты от иностранного цифрового вмешательства Франции (VIGINUM) говорится о поддельных интернет-страницах, имитирующих медиа и правительственные сайты, а также сотни поддельных URL-адресов в социальных сетях, где распространяется российская пропаганда о войне.

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С июня 2022 года по май 2023 года в интернете действовали 355 веб-доменов, публиковавших пророссийский контент, маскируясь под издание из Европы, США и Ближнего Востока.

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Во Франции в четырех медиа нашли 58 фейковых статей, в том числе в известных газетах Le Monde и Figaro. В одном случае сайт, похожий на сайт МИД Франции, писал о фейковом «налоге на безопасность» для помощи Украине.

Французские власти также обнаружили более 160 страниц в Facebook, на которых было опубликовано более 600 ссылок на фейковые сайты и статьи.

VIGINUM связывает с этой кампанией нескольких граждан России, ответственных за разработку фальшивых URL-адресов. В ведомстве добавили, что кампания до сих пор активна, несмотря на разоблачения и меры, принятые Meta и Twitter.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Франция Российская пропаганда Дезинформация Война России против Украины

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