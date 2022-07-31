«Придумали повод». В украинских ВМС ответили на обвинения оккупантов в атаке на штаб флота РФ в Севастополе

31 июля, 13:19
Место взрыва в Севастополе (Фото:Михаил Развожаев/Telegram)

Место взрыва в Севастополе (Фото:Михаил Развожаев/Telegram)

В Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины ответили на обвинения со стороны ставленников Кремля в ударе по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

В ВМС подчеркнули, что рашисты в Крыму боятся ВСУ и ярким примером этого является новость от российских СМИ о том, что во временно оккупированном врагом Севастополе якобы украинским беспилотником была атакована одна из воинских частей захватчика.

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«По версии врага, неопознанный летательный объект прилетел сегодня утром на территорию штаба ЧФ РФ и якобы ранил пять человек. На самом деле враг не рискнул проводить день ЧФ РФ, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных Сил Украины, придумал повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника», — говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ заявили, что такими сообщениями РФ признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование крымского моста.

«Силы обороны Украины проводят мероприятия по освобождению наших оккупированных территорий, используя для этого образцы вооружения. Нашими целями являются исключительно военные объекты России. Мы не наносим удары по территории России. Крым — это Украина», — добавили в пресс-службе.

Напомним, 31 июля в оккупированном Севастополе заявили об ударе по штабу Черноморского флота РФ. Пять человек получили ранения. Оккупанты обвинили в атаке украинскую сторону.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Крым Севастополь Война России против Украины

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