В Херсонской области от пыток российских оккупантов погиб ветеран АТО Назар Кагальняк 1 мая, 13:43 Цей матеріал також доступний українською Назар Кагальняк (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

От пыток российских оккупантов погиб ветеран АТО из села Абрикосовка Херсонской области Назар Кагальняк.

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Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Она отметила, что оккупанты похитили мужчину из дома, жестоко избивали и подвергали пыткам за то, что он бывший участник боевых действий.

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После АТО Назар перенес два инфаркта и сложную операцию на сердце. Изувеченного пытками Назара оккупанты привезли домой. Его состояние критически ухудшилось. Ветерана доставили в больницу города Олешки, где он впоследствии скончался.



Как сообщила омбудсмен, двое несовершеннолетних детей Назара остались сиротами, поскольку последние пять лет он воспитывал их без жены.

«Пытки Назара — это военное преступление, поскольку согласно статье 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, лица, не принимающие активного участия в военных действиях, в частности из состава вооруженных сил, сложившие оружие, а также прекратившие участие в военных действиях. в связи с болезнью, ранением, содержанием под арестом или по какой-либо другой причине, не должны преследоваться», — отметила Денисова.



Она также просит Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений РФ и нарушения прав человека в Украине.



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