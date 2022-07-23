Утром РФ нанесла 13 ракетных ударов по объектам инфраструктуры вблизи Кропивницкого, есть погибшие и раненые

23 июля, 09:14
Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Утром 23 июля войска РФ попали 13 ракетами в инфраструктурные объекты за пределами Кропивницкого, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Отмечается, что оккупанты применили восемь ракет Калибр морского базирования и пять ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3. В частности, обстреляли военный аэродром Канатово и попали в один из объектов Укрзализныци.

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«На месте работают спасательные и пиротехнические подразделения. В настоящее время без света в областном центре остается часть одного из микрорайонов. Аварийные бригады Облэнерго работают», — сообщил Райкович.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Укрзализныця Война России против Украины

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