Ракетный удар РФ по Запорожью: повреждены 12 зданий, пять человек пострадали, среди них — ребенок 28 апреля, 11:55 Цей матеріал також доступний українською Последствие ракетного удара РФ по частному сектору Запорожья (Фото:ЗОВ/Telegram)

В Запорожье, по предварительной информации, в результате ракетного удара РФ повреждения разной степени получили 12 зданий, расположенных в частном секторе, и пострадали пять человек.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Один ребенок с легкими травмами и две женщины с легкими ранениями уже получают медицинскую помощь в больницах. Двое мужчин от госпитализации отказались. Их осмотрели работники скорой помощи. Погибших нет.

Видео дня

Сейчас на месте обстрела работают коммунальные службы Запорожья, правоохранители, медики и спасатели ГСЧС. В городском совете уже прорабатывают вопросы расселений людей, чьи дома были разрушены 28 апреля.

Ранее сообщалось о двух разрушенных домах и трех пострадавших в результате удара российской ракеты по Запорожью.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.