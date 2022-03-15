В Запорожье разместили 300 беженцев из Мариуполя, уничтожаемого российскими оккупантами 15 марта, 13:42 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела Мариуполя российскими оккупантами (Фото:Hromadske)

В Запорожье на 160 легковых автомобилях по гуманитарному коридору из блокадного Мариуполя эвакуировались около 300 человек.

Такую информацию на 10:00 сообщили в Мариупольском городском совете.

Отмечается, что беженцы получили необходимую помощь — продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Также при необходимости они получают помощь медиков и психологов.

Часть эвакуированных остается в Запорожье. Сейчас все они размещены в запорожских учебных заведениях, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Часть беженцев из Мариуполя решили поехать дальше по личному маршруту.

Кроме того, 15 марта в 9:00 был открыт гуманитарный коридор для частного транспорта по направлению Мариуполь, Мангуш, Бердянск, Токмак, Васильевка, Запорожье. Для личной безопасности людям, которые эвакуируются из Мариуполя, рекомендуют удалить мессенджеры и фото, а также прибыть в Васильевку не позже 18:00.

«Если не успеваете, найдите безопасное место и переночуйте в Бердянске или Токмаке», — говорится в сообщении Мариупольского горсовета.

Адрес Центра поддержки для тех, кто еще в пути: г. Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка).

Сейчас создается единая телефонная линия для помощи. Телефонные номера будут опубликованы дополнительно в ближайшее время.

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