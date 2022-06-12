В Тернопольской области из-за ракетного удара РФ пострадали дети
Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)
В Тернопольской области в Чортковском районе в результате российского ракетного удара жертв нет. Есть пострадавшие, среди них — дети.
Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
Отмечается, что пострадавшим всю ночь оказывали помощь.
«Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества гражданских», — сообщил глава ОВА.
Напомним, в субботу вечером, 11 июня, в Чортковском районе Тернопольской области местные жители услышали несколько взрывов.
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