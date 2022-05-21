В Северодонецке возобновили газоснабжение 21 мая, 10:28 Цей матеріал також доступний українською Город Северодонецк (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

20 мая был завершен ремонт магистрального газопровода возле Северодонецка Луганской области, проверена его герметичность и открыта задвижка, что позволило вернуть газ в некоторые районы города.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также отмечается, что по всей области нет централизованного водоснабжения. За 20 мая спасатели развезли людям 72 тонны воды.

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«Города и деревни также остаются обесточенными. И возобновить электроснабжение сложно до завершения активных боевых действий. Впрочем, польские компании при содействии Польской ассоциации передачи и распределения электроэнергии уже передали украинским энергетикам 20 вагонов с электрооборудованием», — говорится в сообщении.

Сообщается, что две первые партии помощи уже распределены и переданы операторам систем распределения в Киевской, Одесской, Запорожской, Луганской, Черниговской, Николаевской, Сумской областях. Третья партия ожидает распределения и передачи в регионы.

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