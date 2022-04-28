РПЦ агитирует россиян уговаривать мужчин заключать военные контракты для участия в войне против Украины — украинская разведка

28 апреля, 11:26
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Пропагандисты в рясах по указанию Кремля проповедуют доктрину «русского мира», отмечают украинские разведчики (Фото:cont.ws)

Пропагандисты в рясах по указанию Кремля проповедуют доктрину «русского мира», отмечают украинские разведчики (Фото:cont.ws)

Служители русской православной церкви получили четкие указания агитировать родителей и родственников россиян побуждать их заключать контракт о военной службе.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

«Пропагандисты в рясах по указанию кремля проповедуют доктрину „русского мира“, не соответствующую православному учению. Вслед за российской официальной пропагандой служители рпц оправдывают российскую агрессию, геноцид украинского народа и призывают своих верующих пополнять ряды российских оккупационных подразделений», — говорится в сообщении.

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Кроме того, военная разведка Украины обнародовала список служителей РПЦ, сотрудничающих с российскими пропагандистами и оккупационными подразделениями информационно-психологических операций. В разведке напомнили, что за преступления против территориальной целостности и населения Украины все преступники будут привлечены к ответственности.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Россия РПЦ Украинская разведка Война России против Украины

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