В российском плену находятся 11 глав украинских громад — Верещук 3 апреля, 14:35 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

В плену у российских оккупантов по состоянию на 3 апреля находятся 11 глав местных громад, Украина борется за их освобождение.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

По ее данным, сейчас в плену находятся 11 глав местных громад из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.

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«Мы информируем о них, как и о других пропавших гражданских, Международный комитет Красного креста, ООН, другие институции. Требуем сделать все, чтобы наши гражданские: мэры городов, активисты, журналисты, священники были освобождены! Их незаконно насильственно удерживают. Мы за них боремся и призываем сражаться других! Также мы ведем переговоры по освобождению всех гражданских в рамках обмена военнопленными!» — отметила Верещук.

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