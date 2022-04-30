В России от вторжения в Украину проиграли все: Путин, кагэбэшники, олигархи, средний класс, бабушки из Сибири — Макфол 30 апреля, 12:09 Цей матеріал також доступний українською Диктатор Путин (Фото:Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин не достиг ни одной из целей, которые ставил перед началом полномасштабной войны против Украины, и перечеркнул все достижения РФ в экономике.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Об этом заявил посол США в России в 2011—2014 годах, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета Майкл Макфол во время онлайн-дискуссии Київського безпекового форуму, основанного Фондом Арсения Яценюка Открой Украину.

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«Я слушаю, что он говорит, слушаю их пропаганду и вижу, что они изменили цели в своих декларациях. Они уже говорят о военной операции по защите Донбасса. А это уже отличается, это совершенно отличается от того, с чего он начинал два месяца назад», — отметил экс-посол.

Макфол также подчеркнул, что «Путин уже проиграл ту войну, которую он сам начал 24 февраля».

«Он даже не считает Украину государством. Вы просто для него россияне с украинским акцентом. И он стремится вернуть Украину в российскую империю. В этом он уже провалился», — сказал он.

По мнению дипломата, Путин также перечеркнул достижения, которых достигли российские правительства в экономической сфере.

«Я не вижу ни одного человека в России, кто мог бы выиграть от него. Ни силовики, ни Путин, ни кагэбэшники, ни олигархи, ни люди среднего класса, ни горожане из больших городов, ни бабушки из Сибири, которые смотрят телевизор и думают, что Путин делает для них что-то хорошее — все они проиграли», — заметил Макфол.

29 апреля Київський безпековий форум организовал экспертную дискуссию в рамках военного цикла Борьба за Украину, посвященного обороне государства от агрессии России и мировой поддержке Украины. Трансляция была доступна на украинском и английском языках.

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