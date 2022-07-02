В Донецкой области за сутки из-за российских обстрелов разрушены 58 гражданских зданий, погибли мирные жители

2 июля, 11:14
Последствия российских обстрелов в Донецкой области (Фото:Нацполиция)

Последствия российских обстрелов в Донецкой области (Фото:Нацполиция)

В Донецкой области в течение суток 1 июля под вражеским огнем находились 11 населенных пунктов. Разрушены и повреждены 43 жилых дома, из них 10 многоквартирных.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Оккупанты обстреливали в города Бахмут, Славянск, Авдеевка, Часов Яр, пгт Северное и Южное, села Александровка, Курдюмовка, Желательное, Тоненькое, Воздвиженка. Есть погибшие и раненые мирные жители.

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Российские войска обстреляли регион авиацией, ракетами ЗРК С-300, РСЗО Град, Ураган, Смерч, артиллерией. Били целенаправленно по жилому сектору.

Отмечается, что разрушения получили 58 гражданских объектов — дома, школа, ферма, торговый центр, остановка общественного транспорта, огнеупорный комбинат, фитнес-клуб, железная дорога, газораспределительная станция, линия электропередач и т. д.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Донецкая область Нацполиция Война России против Украины

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