За сутки оккупанты семь раз били по населенным пунктам Донецкой области, есть погибшие и раненые

12 июня, 11:17
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Последствия российских обстрелов в Донецкой области (Фото:Нацполиция)

Последствия российских обстрелов в Донецкой области (Фото:Нацполиция)

11 июня полиция задокументировала семь ударов российских войск по населенным пунктам Донецкой области. Оккупанты убили и ранили мирных жителей. Разрушения претерпели 20 гражданских объектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Российские войска ударили по населенным пунктам Торецк, Северск, Авдеевка, Птичье, Богоявленка, Орловка, Нью-Йорк. Отмечается, что войска РФ попали в жилые дома и систему жизнеобеспечения. Били из артиллерии и реактивных систем залпового огня Ураган.

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Повреждены 15 частных домов, коксохимический завод и электроподстанция, в результате чего без света осталось 335 населенных пунктов.

Сообщается, что оккупанты обстреляли два села Угледарской общины кассетными снарядами. В Новоукраинке россияне атаковали из Ураганов семь частных домов. Два дома и магазин — в Богоявленке.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Донецкая область Нацполиция Война России против Украины

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