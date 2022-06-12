В Лисичанске из-за российских обстрелов погибла женщина, есть пострадавшие, в Северодонецке РФ обстреляла предприятия 12 июня, 08:49 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Лисичанске Луганской области в результате российских обстрелов погибла женщина, ранения получили женщина и мужчина, они были госпитализированы в больницы других областей. В Северодонецке войска РФ обстреляли Азот и Стеклопластик.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Никто не может сказать, есть ли и сколько именно жертв за последние сутки в Северодонецке, где продолжаются интенсивные бои. Да, люди постоянно находятся в укрытиях, но россияне расстреливают жилые кварталы часами, применяя артиллерию большого калибра. Наверняка теперь эвакуироваться хотят все, однако пока такая возможность отсутствует», — отметил он.

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Вчера, 11 июня, войска РФ попали в Азот, на территорию транспортного цеха, где произошло возгорание ОСН. Пострадало и одно из помещений ООО НПО Северодонецкий Стеклопластик. Оккупанты попали в полигон спасателей, расположенный за городом. Под массированный обстрел попали поселки Павлоград и Синецкий под Северодонецком.

Также сообщается, что в течение 11 июня по 10 домов российские войска уничтожили в Золотом и Врубовке, два — в Николаевке. В Лисичанске — четыре, а также торговый центр и магазин.

На протяжении суток оккупанты обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Метелкино, Павлоград, Синецкий, Устиновку, Тошкивку, Камышеваху, Горное, Золотое, Врубовку, Николаевку, Белогоровку, Шипиловку.



«Штурмовые действия в Северодонецке продолжаются, как и в районе Тошковки. Отражены наступления врага в районе Врубовки, Метелкино и в направлении Николаевки. Вблизи Попасной наши защитники успешно остановили нашествие противника», — отметил Гайдай.

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