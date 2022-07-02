Российские войска обстреляли Славянск кассетными боеприпасами, погибли четыре человека, семеро — пострадали 2 июля, 09:06 Захват Славянска является одной из целей оккупантов (Фото:hromadское)

В Донецкой области войска РФ обстреляли частный сектор города Славянск кассетными боеприпасами, в результате чего погибли четыре человека, семеро получили ранения.

Об этом сообщил городской голова Славянска Вадим Лях.

Под обстрел попал микрорайон Лиманы: улицы Барвинковская, Подгорная, Данилевского — частный сектор, где нет военных объектов.

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«90% убитых и раненых находились на улице. Учитывайте это. Не выходите из помещений без необходимости», — написал мэр города.

Он также призвал избегать массовых скоплений.

"Поэтому пока приостановлена выдача гуманитарной помощи, которая должна была начаться сегодня на пунктах раздачи. В понедельник посмотрим по обстоятельствам", - сообщил Лях.

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