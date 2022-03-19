Вчера из-за обстрела пригорода Запорожья войсками РФ погибли девять человек, еще 22 человека пострадали

19 марта, 11:31
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Оккупанты атаковали Запорожскую область из РСЗО Смерч (иллюстративное фото) (Фото:ГСЧС)

Оккупанты атаковали Запорожскую область из РСЗО Смерч (иллюстративное фото) (Фото:ГСЧС)

В результате обстрела пригорода Запорожья российскими войсками утром 18 марта погибли девять человек, еще семнадцать человек ранены и пять травмированы.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Один из погибших — сотрудник Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Среди раненых есть два гражданских и три представителя ГСЧС.

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«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю сохранить жизнь и быстро поправиться тем, кто уцелел. И знайте, что мы этого не простим! Изверги будут отвечать за каждое преступление, каждую смерть, каждую слезу. Слава нашим героям! Украина победит!» — написал Куртев.

Напомним, утром в пятницу, 18 марта, российские оккупанты нанесли удар по пригороду Запорожья по реактивным системам залпового огня Смерч. Снаряды попали по военному полигону и примыкающим к нему заводу и карьеру.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Запорожская область Запорожье Война России против Украины

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