Вчера из-за обстрела пригорода Запорожья войсками РФ погибли девять человек, еще 22 человека пострадали 19 марта, 11:31 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты атаковали Запорожскую область из РСЗО Смерч (иллюстративное фото) (Фото:ГСЧС)

В результате обстрела пригорода Запорожья российскими войсками утром 18 марта погибли девять человек, еще семнадцать человек ранены и пять травмированы.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Один из погибших — сотрудник Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Среди раненых есть два гражданских и три представителя ГСЧС.

Видео дня

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю сохранить жизнь и быстро поправиться тем, кто уцелел. И знайте, что мы этого не простим! Изверги будут отвечать за каждое преступление, каждую смерть, каждую слезу. Слава нашим героям! Украина победит!» — написал Куртев.

Напомним, утром в пятницу, 18 марта, российские оккупанты нанесли удар по пригороду Запорожья по реактивным системам залпового огня Смерч. Снаряды попали по военному полигону и примыкающим к нему заводу и карьеру.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.