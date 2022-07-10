РФ ночью ударила двумя ракетами по Харькову, разрушено учебное заведение и частное здание 10 июля, 11:06 Последствия российских обстрелов в Харькове (Фото:Нацполиция)

10 июля около 3:30 оккупанты атаковали ракетами Слободской и Основянский районы Харькова. В результате российских обстрелов пострадал один человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Первым ударом уничтожены верхние этажи учебного заведения. Вторая ракета разорвалась на территории частного дома. Также частичные повреждения получило здание, расположенное рядом с домом.

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На местах происшествия работают следственно-оперативные группы полиции. Полицейские и эксперты фиксируют последствия обстрела, собирают вещественные доказательства, изучают свидетельские показания.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Фото: Нацполиция

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