В результате двух ракетных ударов РФ вблизи Черкасс погиб один человек, пятеро пострадали 26 июня, 14:37 Цей матеріал також доступний українською Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

Войска РФ ударили двумя ракетами вблизи Черкасс. В результате ракетной атаки погиб железнодорожник, пять человек травмированы.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Также поврежден объект инфраструктуры.

«Еще раз подчеркиваю: не публикуйте фото и видео! Не подвергайте всех нас повторным атакам по локациям. Следите за официальными сообщениями», — написал он.

Видео дня

UPD: 19:25 Как сообщил Табурец 24 каналу, человек, погибший в результате ракетной атаки, был сотрудником железной дороги.

«Погибший обслуживал железнодорожные пути и как раз находился на дежурстве. Он действовал в соответствии с сигналами о ракетном нападении, но гражданская инфраструктура не приспособлена к защите в полной мере», — отметил глава ОВА.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.