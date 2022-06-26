В результате двух ракетных ударов РФ вблизи Черкасс погиб один человек, пятеро пострадали

26 июня, 14:37
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Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

Войска РФ ударили двумя ракетами вблизи Черкасс. В результате ракетной атаки погиб железнодорожник, пять человек травмированы.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Также поврежден объект инфраструктуры.

«Еще раз подчеркиваю: не публикуйте фото и видео! Не подвергайте всех нас повторным атакам по локациям. Следите за официальными сообщениями», — написал он.

Видео дня

UPD: 19:25 Как сообщил Табурец 24 каналу, человек, погибший в результате ракетной атаки, был сотрудником железной дороги.

«Погибший обслуживал железнодорожные пути и как раз находился на дежурстве. Он действовал в соответствии с сигналами о ракетном нападении, но гражданская инфраструктура не приспособлена к защите в полной мере», — отметил глава ОВА.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Черкасская область Черкассы Ракетные удары Война России против Украины

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