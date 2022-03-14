Российские оккупанты нанесли авиаудар по Краматорску, два человека погибли. Еще 200 тысяч человек остались без воды

14 марта, 13:02
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Последствия обстрела российскими оккупантами в Краматорске (Фото:Павел Кириленко)

Последствия обстрела российскими оккупантами в Краматорске (Фото:Павел Кириленко)

Ночью на 14 марта российские оккупанты нанесли авиаудар на город Краматорск Донецкой области. Снаряд попал в жилой квартал, два человека погибли.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Кроме того, в Донецкой области в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция. Без воды остались Покровск, Мирноград, Родинское, Селидово, Украинск, Новогродовка, Горняк, Белицкое, Белозерское, Водянское, частично Доброполье. Всего — более 200 тысяч человек.

Павел Кириленко/Facebook
Фото: Павел Кириленко/Facebook
Павел Кириленко/Facebook
Фото: Павел Кириленко/Facebook
Павел Кириленко/Facebook
Фото: Павел Кириленко/Facebook
Павел Кириленко/Facebook
Фото: Павел Кириленко/Facebook
Павел Кириленко/Facebook
Фото: Павел Кириленко/Facebook
Павел Кириленко/Facebook
Фото: Павел Кириленко/Facebook
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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Краматорск Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

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