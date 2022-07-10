Ракетный удар вблизи Кривого Рога: В Радушном РФ полностью уничтожила Калибрами промышленное предприятие 10 июля, 10:43 Сбитая российская ракета Калибр (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В результате ракетного удара РФ 9 июля по населенному пункту Радушное Днепропетровской области полностью уничтожено предприятие промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Криворожской ОВА Александр Вилкул.

Отмечается, что произошло прямое попадание трех ракет Калибр. На данный момент заканчивается ликвидация последствий вчерашних прилетов. Потери уточняются.

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Утром 9 июля российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога из Градов. Погибла 41-летняя женщина. Впоследствии в больнице от полученных ранений также скончалась 20-летняя девушка.

Вечером 9 июля оккупанты совершили второй обстрел в районе поселка Радушное вблизи Кривого Рога.



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