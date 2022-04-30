В Попасной российские войска расстреляли два эвакуационных автобуса, с водителями потеряна связь

30 апреля, 09:09
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Эвакуационный автобус (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Эвакуационный автобус (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области 29 апреля были расстреляны россиянами, с водителями потеряна связь.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Об этом сообщил руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов.

«Вчера мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было гораздо больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, которые находились в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет», — отметил он.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Эвакуация Попасна Война России против Украины

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