Ракетные удары в Полтавской области: В Полтаве пострадавших и погибших нет, в Кременчуге есть раненые и, возможно, жертвы — глава ОВА 2 апреля, 10:50 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Лунин (Фото:Дмитрий Лунин/Полтавская ОГА (ОВА))

В результате вражеских ракетных ударов в Полтаве раненых и погибших пока нет, в Кременчуге Полтавской области есть пострадавшие и, возможно, погибшие.

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Об этом сообщил глава Полтавской ОГА (ОВА) Дмитрий Лунин.

«В настоящее время пострадавших и погибших в Полтаве нет. На этих объектах работают спасатели. Что касается Кременчуга, […] есть пожар, работают спасатели. Кроме этого, предварительная информация такова, что есть и будут пострадавшие и, возможно, погибшие», — отметил он.

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Глава ОГА подчеркнул, что подробная информация будет позже.

Напомним, в Полтаве ночью 2 апреля в городе был нанесен ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кроме того, в Кременчуге три вражеских самолета нанесли удары по инфраструктурным объектам. Также были удары по жилым домам.

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