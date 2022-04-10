Призывают даже с инвалидностью. В ОРДЛО усиливают принудительную мобилизацию — украинская разведка 10 апреля, 12:57 Цей матеріал також доступний українською Справка ликвидированного боевика об инвалидности с детства (Фото:ГУР МО Украины)

РФ принудительно мобилизует с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей лиц, не подлежащих призыву.

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В первую очередь это касается сотрудников «стратегических предприятий», которым до сих пор гарантировали «бронь», сообщили в ГУР МО Украины.

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Документы лиц, не подлежащих призыву, были найдены среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой «армии ДНР». В частности, Александра Савенко, инвалида детства, не подлежащего военному призыву. Или Андрея Ивакина, сотрудника шахты Комсомолец Донбасса со справкой о том, что он работает на стратегически важном предприятии.

«Никому из них не помогли полученные документы, и все навсегда остались в украинской земле», — отметили в ГУР Минобороны Украины.



Справки, найденные у ликвидированных боевиков / Фото: ГУР МО Украины

Кроме того, новая «разнарядка» на 1700 человек пришла на Алчевский металлургический комбинат.

«Это четвертая и самая большая волна мобилизации на комбинате. Раньше приходили разнарядки на 1000, 500, 400 человек. Также снята „бронь“ с сотрудников, обслуживающих районные электрические сети», — говорится в сообщении.

Чтобы повысить «эффективность» мобилизационных мероприятий, сотрудникам автоинспекции «ЛНР» предоставили право выдавать повестки на стационарных постах ГАИ, сообщили в украинской разведке. На трассе Алчевск — Белое работает несколько мобильных бригад, которые останавливают транспорт на дороге и выписывают повестки находящимся в автомобилях мужчинам.

Кроме того, сотрудники райвоенкоматов «ЛНР» и военная полиция РФ проводят поквартирные обходы в поисках мужчин призывного возраста (18−65).

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