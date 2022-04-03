Есть задержанные и раненые. В Каховке российские оккупанты выстрелами из автоматов разгоняют проукраинский митинг — видео
Разгон мирного митинга в поддержку Украины в Каховке (Фото:Скриншот видео)
В оккупированной Каховке Херсонской области российские военные открыли огонь по мирным жителям, вышедшим на митинг в поддержку Украины.
Об этом сообщает Каховка.Инфо.
Сообщается, что есть задержанные и раненные.
«Каховка снова призывает российских оккупантов убираться прочь. Трусы стреляют в воздух», — написал глава ОПУ Андрей Ермак.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.