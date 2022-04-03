Есть задержанные и раненые. В Каховке российские оккупанты выстрелами из автоматов разгоняют проукраинский митинг — видео 3 апреля, 12:14 Цей матеріал також доступний українською Разгон мирного митинга в поддержку Украины в Каховке (Фото:Скриншот видео)

В оккупированной Каховке Херсонской области российские военные открыли огонь по мирным жителям, вышедшим на митинг в поддержку Украины.



Об этом сообщает Каховка.Инфо.



Сообщается, что есть задержанные и раненные.

«Каховка снова призывает российских оккупантов убираться прочь. Трусы стреляют в воздух», — написал глава ОПУ Андрей Ермак.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.