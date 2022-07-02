Доходит до перекапывания подвалов. В оккупированной Чаплинке войска РФ проводят массовые обыски — украинская разведка 2 июля, 13:27 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированной российскими войсками Чаплинке Херсонской области усиливается давление на местных жителей со стороны оккупантов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

С 29 июня в поселке проводится обыск всех частных гаражей. В случае отсутствия владельцев ворота гаража выламывают с помощью ББМ Тигр.

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«Обыски проводятся очень детально — вплоть до перекопки грунта в подвалах в поиске тайников», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в помещении бывшей коммунальной аптеки оккупанты организовали работу собственного частного аптечного пункта.

«Медикаменты завозятся из оккупированного Крыма. Присматривать за работой назначен „свой человек“, который осуществляет контроль и забирает наличные в конце рабочего дня», — сообщили украинские разведчики.



Кроме того, в населенном пункте началась жатва. Весь урожай оккупанты вывозят зерновозами в направлении Крыма. Одновременно производится окончательный вывоз зерна прошлогоднего урожая.



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