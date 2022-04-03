Находились в плену. В Мотыжине российские оккупанты убили старосту села Ольгу Сухенко и ее мужа 3 апреля, 10:57 Цей матеріал також доступний українською Ольга Сухенко (Фото:Ольга Сухенко/Facebook)

В освобожденном селе Мотыжин Киевской области были обнаружены тела старосты села Ольги Сухенко и ее мужа Игоря Сухенко.

Война России против Украины — главные события 3 апреля



Об этом 2 апреля сообщил Макаровский поселковый глава Вадим Токарь.

«Они были взяты в плен орками 10 дней назад (23 марта — ред.). До сих пор их судьба была неизвестна. Царство небесное… соболезнование родным и близким…» — написал Токарь.

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Как подчеркнула вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, это военное преступление.

«Виновные обязательно будут наказаны в соответствии с международным гуманитарным правом!» — подчеркнула она.

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