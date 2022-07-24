Адская ночь для рашистов. В Мелитополе движение сопротивления могло устроить диверсии против оккупантов сразу на трех локациях 24 июля, 13:49 Разрушенная железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе (Фото:Иван Федоров/Telegram)

В Мелитополе ночью прогремел ряд взрывов и была повреждена железнодорожная инфраструктура. Это могла быть работа украинских партизан, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В Мелитополе и вблизи города очередная адская ночь для рашистов - сразу по трем территориям", - написал он.



В частности, раздавались взрывы и был засвидетельствован дым на аэродроме Мелитополя, который оккупанты безуспешно пытаются восстановить после атак ВСУ. Были слышны взрывы в восточном направлении от города — вблизи села Константиновка.

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Также повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении Васильевки и Токмака. Это значительно усложняет логистику врага, отметил Федоров.

«Надеемся сюрприз рашистам от движения сопротивления и ждем подтверждения информации», — добавил городской голова Мелитополя.

Фото: Иван Федоров/Telegram

Фото: Иван Федоров/Telegram

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