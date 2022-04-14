В Мелитополе оккупанты похитили средства, которые должны были пойти на выплаты пенсии и субсидий — Денисова 14 апреля, 14:19 Цей матеріал також доступний українською Город Мелитополь (Фото:Vadim Novikov/1ua.com.ua)

Во временно оккупированном Мелитополе российские военные похитили средства из почтового отделения, которые предназначались для выплаты пенсий, социальной помощи и субсидий.

Об этом сообщает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.



«Войска агрессора, посягая на принадлежащие гражданам пенсионные и социальные средства, нарушают их право на мирное владение своим имуществом и оставляют граждан Украины без средств к существованию, провоцируя гуманитарный кризис на оккупированных территориях», — написала Денисова.

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Омбудсмен отметила, что действия оккупантов являются мародерством и военным преступлением. Она призвала Координатора ООН по кризисной ситуации в Украине и Международный Комитет Красного Креста обеспечить оказание гуманитарной помощи жителям Мелитополя, оказавшимся на грани гуманитарной катастрофы.

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