В Мелитополе оккупанты похитили средства, которые должны были пойти на выплаты пенсии и субсидий — Денисова

14 апреля, 14:19
Цей матеріал також доступний українською
Город Мелитополь (Фото:Vadim Novikov/1ua.com.ua)

Город Мелитополь (Фото:Vadim Novikov/1ua.com.ua)

Поддержи НВ

Во временно оккупированном Мелитополе российские военные похитили средства из почтового отделения, которые предназначались для выплаты пенсий, социальной помощи и субсидий.

Об этом сообщает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

«Войска агрессора, посягая на принадлежащие гражданам пенсионные и социальные средства, нарушают их право на мирное владение своим имуществом и оставляют граждан Украины без средств к существованию, провоцируя гуманитарный кризис на оккупированных территориях», — написала Денисова.

Видео дня

Омбудсмен отметила, что действия оккупантов являются мародерством и военным преступлением. Она призвала Координатора ООН по кризисной ситуации в Украине и Международный Комитет Красного Креста обеспечить оказание гуманитарной помощи жителям Мелитополя, оказавшимся на грани гуманитарной катастрофы.

Читайте также:
Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Омбудсмен Мелитополь Людмила Денисова

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X