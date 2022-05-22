В Мариуполе вода размывает стихийные захоронения во дворах, городу угрожает эпидемическая и экологическая катастрофа — омбудсмен 22 мая, 14:06 Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе в авто грузят тело погибшего во время войны России против Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе после запуска оккупантами поврежденных систем водоснабжения вода вылилась на поверхность земли и начала размывать стихийные захоронения во дворах.

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Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

В результате возникла высокая угроза попадания трупного яда, бактерий, микобактерий туберкулеза и других возбудителей болезней, которые могли быть у умершего, в водопроводную систему, подземные источники и в реки с морем, отметила она.



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«На протяжении почти трех месяцев захвата и оккупации города жители хоронили убитых родственников и соседей во дворах возле домов, находящихся рядом с коммуникациями водоснабжения и водоотведения. Могилы преимущественно не очень глубокие – почти на поверхности», — пишет омбудсмен.

Учитывая, что фильтрационные системы и насосные станции для перекачки канализационных стоков также повреждены оккупантами, питьевая вода смешивается со стоками канализации и становится непригодной для потребления, сообщает Денисова.



"Кроме того, российские захватчики превратили город в мусоросборник, поскольку бытовой мусор нечем вывезти уже два месяца, его начали выбрасывать рядом с домами. Часть мусора затоплена водой из поврежденных труб водоснабжения и от дождей, что приводит к росту патогенных бактерий, которые затем попадают в грунтовые воды, реки и моря», — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за взорвавшихся ракет и авиабомб, почвы и подземные воды в городе загрязнены химическими веществами и тяжелыми металлами, что приводит к опасному для человека и окружающей среде накоплению канцерогенного мусора. Это чревато массовым отравлением и эпидемией инфекционных болезней для мариупольцев, а последствия для окружающей среды будут проявляться годами не только в Украине, но и за ее пределами.

«Действия оккупантов являются нарушением четырех женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним (в том числе Протокола № 1 от 1977 г.) и являются геноцидом украинского народа в соответствии со статьей 6 Римского устава международного уголовного суда. Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты геноцида и нарушений прав человека России в Украине», - подчеркнула Денисова.

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