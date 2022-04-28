В Мариуполе российские войска за ночь совершили 50 авиаударов, применяли фосфорные бомбы, ракеты, артиллерию 28 апреля, 10:47 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь, 26 марта 2022 года (Фото:Азов)

В Мариуполе в ночь на 28 апреля российские войска совершили 50 авиаударов, применяли фосфорные бомбы, ракеты, артиллерию и «все, что может использовать варвар против человечества».

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщил в видеообращении заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламар.

«Для всех военных слова и действия — это одно и тоже. Поэтому нам трудно понять, почему нам обещают и не действуют. […] Я призываю военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех надеющихся и верящих в Родину. Сегодня я скажу не Мариуполь — это Украина, а Украина — это Мариуполь», — отметил он.

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Пономарь также назвал сумму, которую РФ потратила на ведение войны в Мариуполе.

«В общем это 1111200180 долларов без учета расходов на топливо, экипировку, медевак, питание и прочее. Вдумайтесь, эти деньги равны возможности построить 163 школы, или 273 детсада, или 12 современных больниц, 32 роддома или 82 аптеки. Это только Мариуполь. Я не говорю об Украине в целом. Не верите в нашу статистику — спросите официальные власти на россии, сколько погибло на крейсере Москва?» — сообщил заместитель командира полка Азов.

В подземных укрытиях завода Азовсталь вместе с защитниками Мариуполя находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжают наносить массированные удары по территории Азовстали. В общей сложности, по подсчетам украинской власти, в Мариуполе заблокировано около 120 тысяч мирных жителей.



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