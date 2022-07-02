В Луганской области украинские защитники отбили два наступления войск РФ, оккупанты привлекли очень много военных и техники — Гайдай 2 июля, 08:20 Последствия российских обстрелов в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

За сутки 1 июля украинские военные отразили два массированных наступления оккупантов — в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, где враг пытался провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Привиллю, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке.

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Также отмечается, что в больницу в Черновцах вчера доставили раненого мужчину из Лисичанска.



«Частные дома в селах выгорают один за другим. С такой высокой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших. Пылает одновременно в нескольких местах. Едва успеваем ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске. Как вот в многоквартирном доме, где пламя распространилось по нескольким квартирам. Или в торговом центре — если бы вовремя не потушили пожар на площади 1800 кв. метров, сложно представить последствия», — сообщил Гайдай.

Российские войска атакуют Луганщину с разных сторон — военных и техники они привлекли очень много. Украинские защитники сдерживают наступление врага, подчеркнул глава Луганской ОВЭ.

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