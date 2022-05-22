В Луганской области РФ обстреляла все населенные пункты, определить число погибших невозможно из-за обстрелов 22 мая, 10:46 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Луганской области со стороны российских войск (Фото:ГСЧС)

В Луганской области российские войска ужесточили обстрелы всех населенных пунктов. Точное число погибших неизвестно, так как невозможно обследовать территорию после прилетов по жилым домам и объектам инфраструктуры.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Об этом сообщили в ГСЧС.

21 мая российская армия разрушила Павлоградский мост, соединявший Северодонецк и Лисичанск. В результате обстрелов зафиксированы многочисленные разрушения в Рубежном и Попасной. В Северодонецке в очередной раз произошло возгорание квартир, которые ликвидировали спасатели.

Видео дня

Кроме того, за прошедшие сутки полиция Луганской области смогла вывезти в безопасные города 57 жителей Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки.

Как сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов со стороны РФ продолжаются.

«Пострадал почти каждый подконтрольный населенный пункт. Кроме того, вчера были задержаны несколько человек, фотографировавших военную технику. Ими будет заниматься СБУ», — отметил он.

Относительно разрушений жилого фонда: в Северодонецке за сутки повреждено семь домов, в Лисичанске — пять. Также по пять — в Тошковке и Нырково. Четыре — во Врубовке, по три — в Горском и Золотом, два — в Приволье.

«Еще не установлено точное количество разрушенных домов после обстрелов Новодружеска, где жилищный фонд пострадал сразу на трех улицах. Как и во Врубовке, по которой враг нанес авиационный удар», — добавил Гайдай.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.