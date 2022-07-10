В Луганской области за ночь оккупанты совершили семь артобстрелов и четыре ракетных удара, стягивают войска близ Белогоровки

10 июля, 09:27
Последствия российских обстрелов в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Последствия российских обстрелов в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

РФ стягивает войска вблизи Белогоровки Луганской области, обстреливает окрестные населенные пункты. В ночь на 10 июля оккупанты совершили семь артиллерийских обстрелов и четыре ракетных удара.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Несмотря на попытки оккупантов, быстро оккупировать всю Луганскую область они все еще не в состоянии, подчеркнул он.

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«Они сегодня живут мысленно о том, как в начале марта отхватили большую часть области. Но это была отнюдь не молниеносная наступательная операция, а развитие нашими военными крепкой линии обороны», — отметил Гайдай.

По его словам, как только Вооруженные силы Украины сделали надежные защитные укрепления, быстрое наступление РФ подошло к концу. За четыре месяца оккупанты смогли продвинуться на несколько километров, выбрав тактику сплошного уничтожения крупных городов.

«Но они все еще уверены в своих „героических“ победах в конце февраля, живут этим и не хотят осознавать реальность. А она их не очень радует», — заметил глава ОВА.

Он сообщил, что 9 июля вблизи Золотаревки оккупанты попали под украинскую артиллерию и вынуждены были бежать с позиций. Нападение на Верхнекаменское у них не удалось.

«То есть все их попытки продвинуться со стороны Лисичанска на Северск пока захлебываются, благодаря украинским защитникам», — добавил Гайдай.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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