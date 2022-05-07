В Луганской области за сутки войска РФ разрушили или повредили 36 домов, открывали огонь 24 раза 7 мая, 09:10 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Луганская ОВА)

6 мая российские войска обстреливали жилые районы Луганской области 24 раза. Многие повреждения в Горной, Попаснянской общинах и Северодонецке, продолжаются обстрелы предприятия Азот.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

«Да, в области еще остается достаточно людей. Есть многоэтажки, где проживает только по одному человеку, но существуют случаи, когда не выехали десятки соседей. По ним россияне и бьют», — говорится в сообщении.

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За сутки 6 мая войска РФ открывали огонь по населенным пунктам Луганской области 24 раза, разрушили или повредили 36 домов. 11 домов они разрушили в Золотом, 10 — в Попасной, пять многоэтажек — в Северодонецке, который под плотным огнем оказывался дважды в день, четыре — в Рубежном.

«В Лисичанске два дома не подлежат никому восстановлению — это признак „русского мира“. Один удалось спасти. Также там произошло возгорание на станции технического обслуживания. Поступает информация о разрушениях жилого фонда в Горном и Ореховом», — отметил Гайдай.

Кроме того, в Северодонецке повреждения получила больница в старой части города. Продолжаются артиллерийские атаки на Азот. После каждой пиротехники проверяют промысловые площадки на наличие неразорванных снарядов. 6 мая взрывоопасные предметы там не обнаружены.



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