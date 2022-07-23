В оккупированном Лисичанске ВСУ ликвидировали 50 оккупантов — Гайдай
3 июля украинская армия оставила позиции в пострадавшем от обстрелов Лисичанске (архивное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Украинские военные ликвидировали 50 российских оккупантов из штаба 6-го полка второго армейского корпуса во временно захваченном Лисичанске Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
«"Хлопок» в оккупированном Лисичанске. Массовый «инфаркт» у полусотни орков. Не нужно проводить совещания в здании суда в такую жару", — отметил он.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.