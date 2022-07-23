В оккупированном Лисичанске ВСУ ликвидировали 50 оккупантов — Гайдай 23 июля, 15:10 3 июля украинская армия оставила позиции в пострадавшем от обстрелов Лисичанске (архивное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинские военные ликвидировали 50 российских оккупантов из штаба 6-го полка второго армейского корпуса во временно захваченном Лисичанске Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«"Хлопок» в оккупированном Лисичанске. Массовый «инфаркт» у полусотни орков. Не нужно проводить совещания в здании суда в такую жару", — отметил он.

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