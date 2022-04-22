В Киевской области после деоккупации от войск РФ обнаружили тела 1084 гражданских, до 75% были застрелены 22 апреля, 13:53 Цей матеріал також доступний українською Разрушенные дома в результате обстрелов российских военных в Бородянке, Киевская область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киевской области после деоккупации от войск РФ правоохранители обнаружили тела 1084 гражданских лиц, до 75% из них были убиты из стрелкового оружия.

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Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что более 300 тел погибших не идентифицированы. От 50 до 75% этих людей были убиты из стрелкового оружия: пулеметов, снайперских винтовок, автоматов в зависимости от населенного пункта.

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«Хочу сказать, что сейчас количество тел погибших составляет цифру 1084, которые осмотрены следователями и вывезены в судебно-медицинские учреждения. Это гражданские люди, которые не имели отношения ни к территориальной обороне, ни к другим военным формированиям», — сообщил Небитов.

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Он также призвал украинцев сообщать информацию о своих пропавших без вести знакомых и близких, не выходящих на связь, на спецлинию 102.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



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