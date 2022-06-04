В Киеве почтили память детей, погибших в результате агрессии РФ против Украины 4 июня, 15:27 Цей матеріал також доступний українською Мероприятие по увековечению памяти детей, погибших в результате войны России против Украины (Фото:president.gov.ua)

В Киеве на территории Софии Киевской в Международный день детей — невинных жертв агрессии прошло мероприятие, посвященное памяти детей, чьи жизни унесла война. В этом году из-за российской агрессии в Украине погиб 261 ребенок, 465 — получить ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что акция прошла по инициативе первой леди Елены Зеленской. На мероприятие были приглашены близкие погибших, а также приняли участие представители дипломатического корпуса разных стран.

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Собравшиеся развесили на деревьях колокольчики, символизирующие голоса убитых детей. Елена Зеленская объявила минуту молчания за погибшими и обратилась к родителям и родственникам.

Фото: president.gov.ua

"Сегодня среди нас люди, которые потеряли самое дорогое. Родители. Мне не хватает слов, чтобы сказать, как я сочувствую. Все слова сейчас могут быть банальными и излишними. Разрешите просто побыть с вами, разделить эту боль. Ваши истории знает вся страна, и вы не одни. Вы должны знать, что вы важны. Вы были самыми важными людьми для ваших детей. Поэтому берегите себя ради них. Они бы этого хотели», - сказала Зеленская.

Она также обратилась к иностранным дипломатам и призвала страны делать все, чтобы в Украине не гибли дети.

«Я уверена, что миру это под силу», — добавила первая леди.



Отмечается, что Международный день детей – невинных жертв агрессии учредила Генеральная Ассамблея ООН. Он отмечается ежегодно 4 июня. Украина присоединилась к отмечанию этой даты в 2021 году.

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