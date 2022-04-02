В Ирпене и Романовке восстановили связь с помощью Starlink

2 апреля, 12:57
Цей матеріал також доступний українською
Благодаря Starlink в Киевской области удалось восстановить связь (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Благодаря Starlink в Киевской области удалось восстановить связь (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

В Ирпене и Романовке Киевской области впервые в истории Украины и во второй раз в мире возобновили связь с помощью спутниковых технологий Starlink компании SpaceX.

"Запустили базовую вблизи Ирпеня и Романовки в конфигурации 2G и 4G, на которой в качестве транспортной сети используется комплект оборудования Starlink компании SpaceX", - сообщила пресс-секретарь Vodafone Ukraine Виктория Павловская.

Видео дня
Читайте также:

Украинская армия активно использует Starlink для координации работы дронов (Фото:Starlink) Подарок от Маска. Как Starlink помогает Украине доминировать в войне дронов и сеять панику среди русских

Отмечается, что теперь можно обеспечить бесперебойную работу этого сегмента сети даже в отсутствие интернет-доступа через традиционную транспортную сеть под землей. Такая схема позволяет быстро восстанавливать мобильную связь там, где повреждены узловые коммуникации.

«Резервирование через спутник – это для нас впервые. С точки зрения конвергенции технологий это второй в мире кейс после Японии. (где оператор KDDI уже запустил подобное решение), а с точки зрения экстремальных условий – первый в мире», – добавила представительница Vodafone Ukraine.

Павловская также отметила работу сотрудников технической дирекции Vodafone.

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киевская область Ирпень Vodafone Starlink Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X