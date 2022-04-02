В Ирпене и Романовке восстановили связь с помощью Starlink 2 апреля, 12:57 Цей матеріал також доступний українською Благодаря Starlink в Киевской области удалось восстановить связь (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

В Ирпене и Романовке Киевской области впервые в истории Украины и во второй раз в мире возобновили связь с помощью спутниковых технологий Starlink компании SpaceX.

"Запустили базовую вблизи Ирпеня и Романовки в конфигурации 2G и 4G, на которой в качестве транспортной сети используется комплект оборудования Starlink компании SpaceX", - сообщила пресс-секретарь Vodafone Ukraine Виктория Павловская.



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Отмечается, что теперь можно обеспечить бесперебойную работу этого сегмента сети даже в отсутствие интернет-доступа через традиционную транспортную сеть под землей. Такая схема позволяет быстро восстанавливать мобильную связь там, где повреждены узловые коммуникации.

«Резервирование через спутник – это для нас впервые. С точки зрения конвергенции технологий это второй в мире кейс после Японии. (где оператор KDDI уже запустил подобное решение), а с точки зрения экстремальных условий – первый в мире», – добавила представительница Vodafone Ukraine.

Павловская также отметила работу сотрудников технической дирекции Vodafone.

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