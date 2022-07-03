В Херсонской области оккупанты обстреляли местность возле складов с аммиаком и селитрой — видео

3 июля, 14:29
Российский снаряд (иллюстративное фото) (Фото:t.me/ihor_terekhov)

Российский снаряд (иллюстративное фото) (Фото:t.me/ihor_terekhov)

В Херсонской области российские оккупанты обстреляли местность, возле которой расположены склады со взрывоопасными веществами: аммиаком и селитрой.

Местные жители населенного пункта зафиксировали на видео результат ночного обстрела вражескими снарядами, сообщили в пресс-службе Оперативной группировки войск Каховка.

Видео дня

«Это не первый случай, когда враг обстреливает склады с аммиачной селитрой, ранее похожие обстрелы зафиксировали в Краматорске и на Харьковщине. Противник целенаправленно обстреливает как промышленные объекты, так и мирные кварталы, пытаясь сломить дух украинского народа, загнав в панику и пробудив страх», — говорится в сообщении

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Херсонская область Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Это очень опасно. Что сделает Путин, если ситуация для него ухудшится

Если Путин эту войну проиграет (а без ядерного оружия он ее проиграет), то ему конец

3 июля, 12:03
Мнения
Гетман Павел Скоропадский (справа) с руководителем своей охраны Николаем Сахно-Устимовичем возле штаб-квартиры главнокомандующего германскими войсками Германа Эйхгорна, Киев, 1918 год. (Фото:Укрінформ)
«Великороссы в Украине невыносимы» /
Гетман Скоропадский — о российских либералах, которые в 1918-м бежали от большевистского террора в Киев
3 июля, 08:31
Политика
Как вы подрываете свое благосостояние, не подозревая об этом (Фото:Birgith Roosipuu/Unsplash)
Берегите себя /
Семь привычек, которые портят ваше здоровье. Вы совершаете эти ошибки каждый день
3 июля, 07:00
Медицина
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X