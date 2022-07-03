В Херсонской области оккупанты обстреляли местность возле складов с аммиаком и селитрой — видео 3 июля, 14:29 Российский снаряд (иллюстративное фото) (Фото:t.me/ihor_terekhov)

В Херсонской области российские оккупанты обстреляли местность, возле которой расположены склады со взрывоопасными веществами: аммиаком и селитрой.

Местные жители населенного пункта зафиксировали на видео результат ночного обстрела вражескими снарядами, сообщили в пресс-службе Оперативной группировки войск Каховка.

Видео дня

«Это не первый случай, когда враг обстреливает склады с аммиачной селитрой, ранее похожие обстрелы зафиксировали в Краматорске и на Харьковщине. Противник целенаправленно обстреливает как промышленные объекты, так и мирные кварталы, пытаясь сломить дух украинского народа, загнав в панику и пробудив страх», — говорится в сообщении

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.