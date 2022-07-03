В Херсонской области оккупанты обстреляли местность возле складов с аммиачной селитрой — видео

3 июля, 14:29
Российский снаряд (иллюстративное фото) (Фото:t.me/ihor_terekhov)

Российский снаряд (иллюстративное фото) (Фото:t.me/ihor_terekhov)

В Херсонской области российские оккупанты обстреляли местность, возле которой расположены склады со взрывоопасными удобрениями.

Местные жители зафиксировали на видео результат ночного обстрела вражескими снарядами, сообщили в пресс-службе Оперативной группировки войск Каховка.

«Это не первый случай, когда враг обстреливает склады с аммиачной селитрой, ранее похожие обстрелы зафиксировали в Краматорске и в Харьковской области. Противник целенаправленно обстреливает как промышленные объекты, так и мирные кварталы, пытаясь сломить дух украинского народа, вгоняя в панику и пробуждая страх», — говорится в сообщении.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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