От четырех месяцев до четырех лет. ФСБ РФ похитила 58 детей-сирот, прятавшихся в подвале храма в Херсоне — экс-омбудсмен по делам детей 28 апреля, 15:03 Цей матеріал також доступний українською Город Херсон (Фото:favoritekherson.co)

Силовики ФСБ России похитили 58 детей-сирот, которые прятались в подвале храма во временно оккупированном Херсоне. Их вывезли в неизвестном направлении.



Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом в Facebook заявил бывший уполномоченный президента по вопросам прав ребенка Николай Кулеба.



«О дальнейшей судьбе детей пока ничего не известно. Теперь мы можем лишь предположить, что будет с ними дальше», — написал бывший уполномоченный по правам ребенка.

Видео дня

Ранее о детях написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По словам Кулебы, представители ФСБ РФ и оккупационные власти обыскали все церкви в Херсоне.

Кулеба призвал СБУ и ОП расследовать все обстоятельства совершения этого преступления и привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, больше месяца скрываются в подвале местной церкви в Херсоне. Из них 10 детей в возрасте от четырех месяцев до одного года, остальные — младше 4 лет, в том числе дети с инвалидностью, нуждающиеся в специальном уходе и лечении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.