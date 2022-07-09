В Харьковской области РФ за сутки обстреливала поля, птицекомплекс и свалки, пострадала женщина 9 июля, 10:23 Последствия российских обстрелов в Харькове, 5 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

В течение суток 8 июня в Харьковской области российская армия обстреливала поля урожая, птицекомплекс, свалки и открытые территории. Обстрелов Харькова зафиксировано не было.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В ночь на 9 июня были попадания в Солоницевской общине, Харьковского района. Горела хвойная подстилка и шатер ресторанного комплекса. В 22:05 были попадания по открытой территории в Нововодолажской общине.

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На Изюмщине из-за обстрелов горела свалка, площадью 5 га. Также на Изюмщине произошло возгорание птицекомплекса.



В Чугуевской, Сахновщинской, Слобожанской общинах горели поля ячменя, пшеницы. Общая площадь — более 25 га.



Кроме того, под обстрелами находилось Золочевское общество, возникали пожары в складских помещениях.

В течение суток одна пострадала — из-за обстрелов в Циркуновской общине госпитализировали женщину 64 лет, она получила осколочные ранения, состояние — среднее. Медики оказали всю необходимую помощь.



Также сообщается, что в Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия. Противник ведет оборонительные действия. Горячим остается Изюмское направление. Недалеко от Дементиевки украинские бойцы дважды отбили штурмовые действия врага и отбросили его обратно.

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