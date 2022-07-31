В Харьковской области на мине подорвался 37-летний комбайнер, РФ обстреляла Харьков ракетами
Последствия российских обстрелов в Харькове (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
В Харьковской области в селе Ольховка пострадал 37-летний комбайнер, взорвавшийся на мине. Он находится в состоянии средней тяжести.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Это далеко не первый несчастный случай, поэтому еще раз просим аграриев: без проверки взрывотехниками — не начинайте работу на полях, не рискуйте жизнью!» — подчеркнул он.
Также сообщается, что в ночь на 31 июля оккупанты нанесли удары по Немышлянскому району Харькова. Пострадавших нет. Повреждена производственная постройка. Горело оборудование и готовая полиграфическая продукция. Зафиксированы удары предварительно ракетно-зенитным комплексом С-300.
Кроме того, около 17 часов в результате ударов по Киевскому району возник пожар в хозяйственном здании частного сектора.
По области оккупанты наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районам. Горели открытые территории, частные дома, хозяйственные постройки, поля с урожаем.
Отмечается, что в Изюмском районе в результате обстрелов несколько раз горели хвойные подстилки в лесничестве. В Харьковском районе, в Циркунах и Ольховке горели открытые территории и хозяйственная постройка частного сектора.
В течение суток от обстрелов россиян получил ранение 39-летний мужчина в Дергачевской общине.
В Чугуевском районе в результате артобстрелов горели открытые территории. В Богодуховском районе в пгт Золочев горела пшеница на площади 5 га.
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