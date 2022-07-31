В Харьковской области на мине подорвался 37-летний комбайнер, РФ обстреляла Харьков ракетами 31 июля, 10:46 Последствия российских обстрелов в Харькове (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Харьковской области в селе Ольховка пострадал 37-летний комбайнер, взорвавшийся на мине. Он находится в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Это далеко не первый несчастный случай, поэтому еще раз просим аграриев: без проверки взрывотехниками — не начинайте работу на полях, не рискуйте жизнью!» — подчеркнул он.



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Также сообщается, что в ночь на 31 июля оккупанты нанесли удары по Немышлянскому району Харькова. Пострадавших нет. Повреждена производственная постройка. Горело оборудование и готовая полиграфическая продукция. Зафиксированы удары предварительно ракетно-зенитным комплексом С-300.

Кроме того, около 17 часов в результате ударов по Киевскому району возник пожар в хозяйственном здании частного сектора.

По области оккупанты наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районам. Горели открытые территории, частные дома, хозяйственные постройки, поля с урожаем.



Отмечается, что в Изюмском районе в результате обстрелов несколько раз горели хвойные подстилки в лесничестве. В Харьковском районе, в Циркунах и Ольховке горели открытые территории и хозяйственная постройка частного сектора.

В течение суток от обстрелов россиян получил ранение 39-летний мужчина в Дергачевской общине.

В Чугуевском районе в результате артобстрелов горели открытые территории. В Богодуховском районе в пгт Золочев горела пшеница на площади 5 га.

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