Ракетный удар РФ по Харькову: в результате обстрела ранены шестеро гражданских, среди них 12-летняя девочка

9 июля, 13:53
Последствия российского ракетного удара по Харькову (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Последствия российского ракетного удара по Харькову (Фото:Харьковская областная прокуратура)

В Харькове в результате ракетного удара со стороны российских войск ранены шесть человек, среди них 12-летняя девочка.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, 9 июля около 10:00 российские военные произвели обстрел центральной части Харькова.

По предварительным данным, удар был нанесен баллистической ракетой Искандер. Один из снарядов попал в двухэтажное здание, что привело к его разрушению. Также были повреждены соседние дома.

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При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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