37,2 тыс. оккупантов ликвидированы. За сутки наибольшие потери РФ понесла на Краматорском направлении — Генштаб ВСУ
Тела ликвидированных оккупантов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)
В Генштабе ВСУ обнародовали всеобщие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 9 июля.
Потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 37200 ( +300) человек ликвидировано,
- танков — 1638 ( +1) ед,
- боевых бронированных машин — 3815 ( +4) ед,
- артиллерийских систем — 832 ( +4) ед,
- РСЗО — 247 ( +0) ед,
- средства ПВО — 108 ( +1) ед,
- самолетов — 217 ( +0) ед,
- вертолетов — 187 ( +0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 674 ( +5),
- крылатые ракеты — 155 ( +0),
- корабли/катера — 15 ( +0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2687 ( +2) ед,
- специальная техника — 66 ( +0).
«Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении», — сообщили в Генштабе ВСУ.
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