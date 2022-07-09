37,2 тыс. оккупантов ликвидированы. За сутки наибольшие потери РФ понесла на Краматорском направлении — Генштаб ВСУ

9 июля, 10:44
Тела ликвидированных оккупантов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Тела ликвидированных оккупантов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

В Генштабе ВСУ обнародовали всеобщие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 9 июля.

Потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 37200 ( +300) человек ликвидировано,
  • танков — 1638 ( +1) ед,
  • боевых бронированных машин — 3815 ( +4) ед,
  • артиллерийских систем — 832 ( +4) ед,
  • РСЗО — 247 ( +0) ед,
  • средства ПВО — 108 ( +1) ед,
  • самолетов — 217 ( +0) ед,
  • вертолетов — 187 ( +0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 674 ( +5),
  • крылатые ракеты — 155 ( +0),
  • корабли/катера — 15 ( +0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2687 ( +2) ед,
  • специальная техника — 66 ( +0).

«Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении», — сообщили в Генштабе ВСУ.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Война России против Украины Боевые потери

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