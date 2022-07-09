37,2 тыс. оккупантов ликвидированы. За сутки наибольшие потери РФ понесла на Краматорском направлении — Генштаб ВСУ 9 июля, 10:44 Тела ликвидированных оккупантов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

В Генштабе ВСУ обнародовали всеобщие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 9 июля.

Потери противника ориентировочно составили:

личного состава — около 37200 ( +300) человек ликвидировано,

+300) человек ликвидировано, танков — 1638 ( +1) ед,

+1) ед, боевых бронированных машин — 3815 ( +4) ед,

+4) ед, артиллерийских систем — 832 ( +4) ед,

+4) ед, РСЗО — 247 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 108 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 217 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 187 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 674 ( +5),

+5), крылатые ракеты — 155 ( +0),

+0), корабли/катера — 15 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2687 ( +2) ед,

+2) ед, специальная техника — 66 ( +0).

«Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.