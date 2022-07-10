Уничтожено 37,3 тыс. оккупантов. За сутки наибольшие потери войска РФ понесли на Краматорском направлении — Генштаб ВСУ 10 июля, 10:09 Украинские военные переносят тела российских захватчиков (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Генштабе ВСУ назвали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 10 июля.

По сообщению Генштаба ВСУ, потери противника ориентировочно составили:



личного состава — около 37 300 ( +100) человек ликвидировано,

+100) человек ликвидировано, танков — 1641 ( +3) ед,

+3) ед, боевых бронированных машин — 3823 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 834 ( +2) ед,

+2) ед, РСЗО — 247 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 108 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 217 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 188 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 676 ( +2),

+2), крылатых ракет — 155 ( +0),

+0), кораблей/катеров — 15 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2694 ( +7) ед,

+7) ед, специальной техники — 66 ( +0).

«Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении», — говорится в сообщении.

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