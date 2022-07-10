Уничтожено 37,3 тыс. оккупантов. За сутки наибольшие потери войска РФ понесли на Краматорском направлении — Генштаб ВСУ

10 июля, 10:09
Украинские военные переносят тела российских захватчиков (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Украинские военные переносят тела российских захватчиков (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Генштабе ВСУ назвали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 10 июля.

По сообщению Генштаба ВСУ, потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 37 300 (+100) человек ликвидировано,
  • танков — 1641 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 3823 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 834 (+2) ед,
  • РСЗО — 247 (+0) ед,
  • средств ПВО — 108 (+0) ед,
  • самолетов — 217 (+0) ед,
  • вертолетов — 188 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 676 (+2),
  • крылатых ракет — 155 (+0),
  • кораблей/катеров — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2694 (+7) ед,
  • специальной техники — 66 (+0).

«Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении», — говорится в сообщении.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Война России против Украины Боевые потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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