Уничтожено 37,3 тыс. оккупантов. За сутки наибольшие потери войска РФ понесли на Краматорском направлении — Генштаб ВСУ
Украинские военные переносят тела российских захватчиков (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
В Генштабе ВСУ назвали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 10 июля.
По сообщению Генштаба ВСУ, потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 37 300 (+100) человек ликвидировано,
- танков — 1641 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 3823 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 834 (+2) ед,
- РСЗО — 247 (+0) ед,
- средств ПВО — 108 (+0) ед,
- самолетов — 217 (+0) ед,
- вертолетов — 188 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 676 (+2),
- крылатых ракет — 155 (+0),
- кораблей/катеров — 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2694 (+7) ед,
- специальной техники — 66 (+0).
«Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении», — говорится в сообщении.
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