В Луганской области в эти минуты российские войска ведут разведку боем в направлении Нырково-Николаевка — ОВА 19 июня, 09:22 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Луганской области российские войска продолжают разрушать гражданские объекты, наносить авиационные и ракетные удары. Обнаружены тела двух мужчин, погибших от обстрелов оккупантов в Лисичанске.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Очень непростая ситуация в Северодонецке, где враг среди города проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь, быстро подстраиваясь под наши изменения в оборонных редутах. Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды ударили по Северодонецкому Азоту — зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений», — отмечает он.

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Оккупанты также обстреляли Лисичанск, Метелкино, Боровское, Белую Гору, Устиновку, Николаевку, Белогоровку. Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.

Сообщается, что значительные разрушения наблюдаются в населенных пунктах Попаснянской и Горной общин. В частности, в Новоивановке повреждено 16 домов, в Николаевке — девять, в Нырковом — шесть.

«Наши подразделения отбили штурм в районе Тошковки, как и в направлениях Орехово — Золотое и Первомайск — Золотое. Продолжается штурм по направлению Орехово — Горное. В эти минуты россияне также ведут разведку боем в направлении Нирково — Николаевка. Попытку продвижения в направлении Врубовка-Николаевка украинские военные остановили», — отметил Гайдай.

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