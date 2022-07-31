Теракт в Еленовке: Из всех построек пострадала только та, в которой удерживали пленных азовцев — фото 31 июля, 12:37 Последствия теракта в Еленовке (Фото:ChristopherJM/Twitter)

Журналист Кристофер Миллер обнародовал четыре фото российского лагеря для военнопленных в оккупированной Еленовке до и после теракта, в котором погибли около 40 военнопленных бойцов Азова.

Новые фотографии Еленовской тюрьмы в оккупированной части Донецкой области Украины, взрыв в которой, по предварительным данным, устроили российские войска, были сделаны спутником Maxar.

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Из большого комплекса зданий пострадало только одно, в котором содержались военнопленные Азова. Остальные здания остались невредимыми.



До теракта в Оленовке. 27 июля

Фото: ChristopherJM/Twitter

Фото: ChristopherJM/Twitter

После теракта в Еленовке. 30 июля

Фото: ChristopherJM/Twitter

Фото: ChristopherJM/Twitter

Убийство украинских военнопленных в Оленовке: что известно

Утром 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные защитники Мариуполя, среди которых и бойцы полка Азов. Кремлевские пропагандисты продвигают версию о том, что колонию обстреляла украинская сторона из РСЗО HIMARS.

Российские СМИ писали, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в Минобороны РФ опубликовали список 42 погибших пленных, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате обстрела погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

Генштаб ВСУ опроверг обвинения РФ, что удар нанесли украинские военные. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных, а также преследовали цель обвинить ВСУ в «военных преступлениях».

В Главном управлении разведки МО Украины заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ПИК Евгения Пригожина, близкого к российскому диктатору Владимиру Путину. По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных из Азовстали. Часть защитников Украины была переведена туда за два дня до трагедии.

В Международном комитете Красного Креста, который был посредником при сдаче в плен украинских защитников в Мариуполе, заявили, что «ознакомлены с ситуацией» и предложили помощь в эвакуации раненых украинских военных в Еленевке и бесплатной передаче медикаментов, защитного снаряжения и материалов для судебно-медицинской эксперты.



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