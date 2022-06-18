В Донецкой области за сутки оккупанты разрушили 34 гражданских объекта, есть погибшие и раненые гражданские

18 июня, 11:07
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Последствия российских обстрелов в Донецкой области (Фото:Нацполиция)

Последствия российских обстрелов в Донецкой области (Фото:Нацполиция)

В Донецкой области оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов — города Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, пгт Очеретино и Нью-Йорк, села Желанне, Нетайлово, Новоселовка Первая, Орловка, Пантелеймоновка, Камышевка, Нелиповка. Есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Отмечается, что разрушения получили 34 гражданских объекта — 21 жилой дом, из них три многоквартирных, школу, дом культуры, коммунальное предприятие, три завода, психоневрологический интернат и т.д. За сутки полиция Донбасса задокументировала 17 военных преступлений россиян против мирного населения.

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Больше всего пострадала Авдеевка — российские войска нанесли пять ударов по жилому сектору и коксохимическому заводу.

Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Донецкая область Нацполиция Война России против Украины

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