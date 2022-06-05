За сутки в Донецкой области оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов, есть жертвы и пострадавшие

5 июня, 12:31
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Последствия российских обстрелов в Донецкой области (Фото:Нацполиция)

Последствия российских обстрелов в Донецкой области (Фото:Нацполиция)

Зафиксировано 15 ударов из авиации, ракетных комплексов Точка-У, реактивных систем залпового огня Град и Смерч, артиллерии, танков. Разрушениям подверглись 14 гражданским объектам. Сообщается об убитых и раненых гражданских.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Российские войска били по населенным пунктам — Бахмут, Авдеевка, Святогорск, Константиновка, Соледарь, Краматорск, Дружковка, Новоселовка 1, Первомайское, Острое, Нетайлово, Крестище, Времовка.

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Повреждены семь частных домов, две многоэтажки, коммунальное предприятие, детский лагерь, завод, два религиозных сооружения.

На местах обстрелов правоохранители собрали доказательства военных преступлений РФ. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция
Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Донецкая область Обстрел Нацполиция Война России против Украины

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